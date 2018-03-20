Кофе заглушает аппетит - исследование

Употребление кофе способствует снижению веса и уменьшает риск диабета 2 типа.

Исследования ученых из Фейнбергской медицинской школы при Северо-Западном университете подтвердили, что кофе способствует снижению аппетита.

Специалисты провели анализ динамики более 800 метаболитов крови у людей, которые, в соответствии с инструкцией, на первом этапе исследования не употребляли кофе, а затем выпивали по 4-8 чашек в день, пишет Wiley.

Оказалось, что регулярное употребление этого напитка снижает уровень метаболитов, связанных с эндоканнабиноидной системой.

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Широко распространена гипотеза о том, что кофеин повышает метаболизм жиров и регулировать уровень глюкозы, тем самым влияя на вес человека. Наши результаты, связывающие кофе с эндоканнабиноидами, предлагают альтернативные объяснения, достойные дальнейшего изучения.

Ученые предполагают, что может связана с изменением именно пищевого поведения. Ранее было показано, что эндоканнабиноидная система обеспечивает контроль целого ряда функций организма: работы нервной и иммунной систем, энергетического обмена и репродукции, роста и дифференциации клеток.

Авторы нового исследования в дальнейшем планируют изучить влияние кофе на каждую из этих функций.

Медики неоднократно отмечали, что употребление кофе способствует снижению веса и уменьшает риск диабета 2 типа.