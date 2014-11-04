Сердце имеет свою имунную систему

Если отрезать кусочек сердца новорождённому мышонку, он отрастёт обратно. Проделайте то же самое на взрослой мыши, и на её сердце появится огромный рубец. В чём дело?

Техасские учёные предполагают: возможно, повышенная способность к регенерации у юных особей связана сотличиями в организации иммунной системы. У взрослых особей иммунные клетки, в том числе макрофаги, образуются в костном мозге. У юных особей, по-видимому, сохраняются макрофаги, специфичные для конкретных органов, образованные во время эмбрионального развития, и они, в отличие от «взрослых» макрофагов, способны помогать восстановлению тканей.

Исследователи обнаружили, что «сердечные» и «костномозговые» макрофаги отличаются по крайней мере содержанием одного белка — CCR2. У иммунных клеток самого сердца его нет. При этом если заблокировать работу CCR2 в «костномозговых» макрофагах, и одновременно повредить сердце, то его восстановление происходит быстрее и полнее.

Если данные верны и для людей, можно будет разработать эффективные лекарства для восстановления сердца после его остановки и "перезапуска". Ряд препаратов-ингибиторов CCR2 сейчас проходит клинические испытания в качестве лекарств от ревматоидного артрита. Поэтому потенциальные формулы для препаратов, восстанавливающих работу сердца, уже есть.

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