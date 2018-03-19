В Йемене завершилась масштабная кампания по вакцинации против дифтерии

Кампания охватила почти 2,7 млн детей в возрасте от 6 нед до 15 лет.

ВОЗ, ЮНИСЕФ и национальные органы здравоохранения завершили широкомасштабную кампанию по вакцинации против дифтерии для борьбы с распространением заболевания в Йемене.

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Кампания охватила почти 2,7 млн детей в возрасте от 6 нед до 15 лет в 11 районах. Она проходила в районах, в которых сообщалось о случаях дифтерии, и таковых с высоким риском распространения инфекции. Во время кампании было мобилизовано более 6000 медицинских работников.

Вспышка дифтерии, о которой впервые было сообщено в октябре 2017 г., быстро распространилась по всей стране, охватив более 1300 человек и забрав жизни более 70 человек. Почти 80% всех случаев отмечено среди детей и молодых людей в возрасте до 25 лет.

Быстрое распространение дифтерии в Йемене подчеркивает основные пробелы в плановом охвате вакцинацией в последние годы и указывает на неэффективность системы здравоохранения. Только 50% всех медицинских учреждений в стране частично или полностью функционируют.

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В ноябре и декабре 2017 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ вакцинировали почти 450 тыс. детей в возрасте до 7 лет против дифтерии в Иббе – наиболее пострадавшем от инфекции районе, на который приходится почти 35% всех зарегистрированных случаев заболевания.