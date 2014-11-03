Грустная музыка вызывает позитивные эмоции

В исследовании ученых из Свободного Университета Берлина приняли участие более 770 человек со всего мира. Исследователи обнаружили, что печальная музыка может пробудить позитивные чувства, такие как спокойствие или нежность. Кроме того, у нее есть и другие плюсы, передает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Люди слушают грустную музыку, чтобы справиться с негативными переживаниями, а иногда просто ради удовольствия. Такая музыка утешает, и, слушая ее, мы начинаем чувствовать себя лучше. Также грустные песни позволяют испытывать печаль и избавляться от негатива без последствий для повседневной жизни.

Многие респонденты отметили: когда они были в плохом настроении, грустная музыка часто улучшала их состояние, создавая эмоциональный толчок. Такие песни помогают выплеснуть свои эмоции. Они подталкивают людей к размышлению и переоценке своих переживаний, мыслей и чувств.