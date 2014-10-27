Музыка, которая лечит

В опросе принимали участие 1000 человек, которым на выбор было предложено 10 различных музыкальных произведений.

На второе место в списке терапевтически полезных композиций респонденты поставили Dancing Queen шведского квартета ABBA, а на третье - сравнительно новый хит британца Фаррелла Уильямса Happy. Правда, Фарреллу пришлось поделить третье место с классической музыкой.

Более 75% опрошенных заявили, что им нравится слушать музыку, когда они болеют или что-то идет не так, а девять из 10 признались, что музыка помогает улучшить настроение или даже отвлекает от плохого самочувствия.

Из предложенного респондентам списка песен и музыкальных произведений 30% мужчин выбрали Bohemian Rhapsody, тогда как 28% женщин поставили на первое место Dancing Queen.

Люди старше 65 лет отдали предпочтение классической музыке в целом, а среди молодежи наиболее терапевтической оказалась песня Happy.

В списке также фигурировали хиты Боба Марли, Майкла Джексона и Робби Уильямса.

Шестиминутная композиция Bohemian Rhapsody из альбома Night At The Opera не впервые возглавила списки самых популярных мелодий.

Она дважды возглавляла британский хит-парад: когда вышла в свет в ноябре 1975 года и в ноябре 1991-го - после смерти солиста группы Queen Фредди Меркьюри.

Bohemian Rhapsody представляет собой искусный фьюжн различных музыкальных стилей и, по признанию самих музыкантов, как нельзя лучше демонстрирует исполнительское мастерство каждого из них.

Примечательно, что в тексте этой композиции, которую многие слушатели считают наиболее жизнерадостной, содержится признание в убийстве, что только добавляет ей типично английского колорита.