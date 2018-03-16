Инфекционные болезни вызывают проблемы с сердцем и сосудами - ученые

Люди, перенесшие инфекционные заболевания дыхательных или мочевыводящих путей, сталкивались с инфарктом на 40% чаще остальных, а с инсультом - в 2,5 раза чаще.

Инфекционные болезни вызывают проблемы с сердцем и сосудами.

Британские ученые выяснили, что инфекции дыхательных и мочевыводящих путей влияют на здоровье сердца гораздо сильнее, чем считалось ранее, рассказывает Zee News.

Читайте такжеМедики рассказали о симптомах почечных болезней

Специалисты из Астонского университета проанализировали данные 34027 пациентов, госпитализированных с инфекцией мочевыводящих либо дыхательных путей. В контрольную группу вошли добровольцы без инфекций. Были учтены такие факторы, как пол, возраст, вес, этническая принадлежность, вредные привычки и сопутствующие заболевания.

Исследователи обнаружили: люди, перенесшие инфекционные заболевания дыхательных или мочевыводящих путей, сталкивались с инфарктом на 40% чаще остальных, а с инсультом - в 2,5 раза чаще. При этом смертность от сердечно-сосудистых патологий среди них также оказалась в несколько раз выше. Инфекции увеличивали риск проблем сердцем сильнее ожирения.

Сердечно-сосудистые патологии - одна из самых частых причин смерти в мире. К главным факторам риска болезней сердца обычно относят гипертонию, диабет и ожирение.