Витамин D снижает частоту астматических приступов

Известно, что астму нельзя вылечить, но можно контролировать с помощью лекарств, избегания аллергенов и других веществ, провоцирующих приступы. В новом исследовании ученые из Университета Тель-Авива обнаружили простой способ борьбы с приступами астмы, передает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Исследователи изучили уровни витамина D в организме у 307900 людей. Они учли ключевые факторы риска развития астмы (ожирение, курение и наличие других хронических заболеваний). В исследовании принимала участие 21000 больных астмой. Оказалось, у 25% больных, страдавших от дефицита витамина D, приступы случались чаще. В недавнем прошлом они перенесли, по крайней мере, один приступ.

Исследователи рекомендуют людям с астмой, которым не помогают медикаменты, сдать анализ на содержание витамина D в организме. Вероятно, при дефиците витамина D снизить частоту приступов астмы удастся с помощью специальных добавок.