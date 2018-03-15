Медики рассказали о симптомах почечных болезней

К тревожным симптомам проблем с почками относятся: слабость, головокружение, снижение качества памяти и концентрации.

Если человек постоянно чувствует себя уставшим, это может быть признаком почечной недостаточности. Почки вырабатывают гормон эритропоэтин, который сигнализирует о том, что нужно производить красные кровяные клетки, переносящие кислород, пишет Times.

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Сокращение уровня гормона означает падение концентрации кислорода в мышцах, мозге, что вызвает анемию. Итог - усталость.

Из-за анемии также человек может жаловаться на то, что он постоянно мерзнет. По этой же причине и вследствие повышенной выработки жидкости в организме возможно появление одышки. К тревожным симптомам проблем с почками относятся: слабость, головокружение, снижение качества памяти и концентрации. Зуд тоже может быть следствием неспособности почек нормально отфильтровать токсины из крови. Иногда на фоне скопления отходов жизнедеятельности в крови (уремия) еда может на вкус напоминать метал; появляется тошнота и рвота. Это приводит к снижению аппетита и потере веса. Притом в дыхании человека ощущается аммиак.

Отечность в руках, ногах, отекшее лицо, изменение привычного графика мочеиспускания (к примеру, приходится чаще вставать ночью), увеличение или сокращение объема мочи, - вот симптомы, говорящие о необходимости обратиться к врачу. По словам медиков, нередко при поражении почек моча становится бледной и при мочеиспускании человек ощущает повышенное давление, что затрудняет сам процесс. Моча бывает и темной, иногда с кровью. Пена в моче говорит о повышенном уровне белка, что является однозначной аномалией.