Минеральная вода в бутылках содержит микропластик - исследование

Загрязнение разной степени было установлено в 93 процентах проб.

Результаты международного исследования свидетельствуют, что минеральная бутилированная вода содержит микропластик.

Статистика продаж бутилированной воды говорит сама за себя: глобальный ежегодный оборот в отрасли составляет около 119 000 000 000 евро (147 000 000 000 долларов США), пишет Deutsche Welle. Эти масштабные цифры, однако, могут несколько омрачиться результатам нового исследования, опубликованного Orb Media (общественной журналистской сетью с центром в Вашингтоне) совместно с Deutsche Welle. Исследовались продукты одиннадцати производителей, которые были приобретены в 19-ти местах, расположенных в девяти странах. Загрязнение разной степени было установлено в 93 процентах проб.

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Люди употребляют все больше бутилированной воды. Согласно данным статистического портала Statista, в 2017 году мы выпили около 391 миллиарда литров воды из бутылок. В 2012-м годовой показатель составил всего 288 000 000 000. Учитывая эти огромные цифры, исследования подняло важный вопрос: насколько вредит здоровью потребления маленьких и микроскопических частиц пластика?

Это - комплексный вопрос. Даже несмотря на то, что сегодня в окружающей среде микропластик является вездесущим, токсикологи пока находятся только в начале поиска ответа на него. "Мы просто еще не знаем, сколько этих частиц на самом деле попадают в кровь", - говорит руководитель Центра экологии окружающей среды Университета штата Аризона (США) Рольф Хальден. "Многие из них могут быть слишком большими, - объясняет он. - И есть опасность попадания таких частиц в ткани организма".

Эксперт в области ядовитых для окружающей среды веществ Амстердамского свободного университета (Нидерланды) Хизер Лесли описывает микропластик как "загрязнитель, который вызывает беспокойство". Она подразумевает отравляющее действие частиц пластика: "Если небольшие частицы, скажем, пластмассы, попадают в ткани организма, это может привести к так называемому оксидативному стрессу, то есть процессу возбуждения клеток из-за окисления. Оно же вызывает хронические воспаления. Следствием этой цепи могут быть многие заболевания", - говорит Лесли.

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На мышах соответствующие опыты уже проводятся. Альберт Бройнинґ (Albert Braeuning), который работает токсикологом в немецком Федеральном институте оценки рисков, руководит исследованиями, в ходе которых мышам вводят разные по размеру частицы. Тест длился 28 дней, и сейчас ученые оценивают полученные данные и устанавливают, как микропластик влиял на ткани организма животных.

"По данным, которые мы имеем в настоящее время, негативные эффекты не установлены", - говорит Бройнинґ. Несмотря на это, продолжает он, требуются дальнейшие исследования для оценки "человеческого аспекта". И нужно много времени для обработки большого массива информации и данных, добавляет Лесли. Это исследование курение или изменений климата - "время проходят десятилетия, прежде чем появляются выводы".

Для токсикологов в решении проблемы микропластика, речь идет не только о методах и процессах. "Мы массово производим химию вчерашнего дня, - говорит Рольф Хальден. - Потребитель должен четко заявить, что он не хочет дальнейшего использования этих материалов".