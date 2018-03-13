Стрессом можно заразиться - ученые

Изменения в мозге, связанные со стрессом, могут служить причиной многих психических заболеваний.

Стрессом можно заразиться, а изменения в мозге, связанные со стрессом, могут служить причиной многих психических заболеваний, в том числе посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессии и тревожного расстройства.

Сотрудники Университета Калгари провели серию экспериментов на мышах, пишет Zee News.

Сложившиеся пары самок и самцов разделяли. Затем одного из партнеров подвергали стрессу и пару вновь восстанавливали. Кроме того, исследователи оценивали активность специфических нейронных сетей, отвечающих за реакцию на стресс.

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Выяснилось, что изменения, происходящие в мозге после воздействия стресса, были одинаковы у обоих партнеров. Мыши, подвергшиеся стрессу, подавали особые химические сигналы. Они вырабатывали феромоны тревоги. А грызун, обнаруживший сигнал, оповещал других членов группы. Исследователи предполагают, что подобный механизм передачи стресса есть и у людей.