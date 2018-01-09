Биполярное расстройство ускоряет процесс старения - ученые

Ученые из Техасского университета выяснили, что биполярное расстройство может запускать ускоренное эпигенетическое старение, сообщает Psych Central. Медики предполагают, что именно поэтому люди с биполярным расстройством склонны к возрастным недугам. Эпигенетика - изменения экспрессии генов или фенотипа клетки, вызванные механизмами, не затрагивающими последовательности ДНК.

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Исследователи изучили образцы крови 22 человек с биполярным расстройством, 16 братьев и сестер этих людей и 20 здоровых добровольцев. Исследование показало, что у пожилых людей с биполярным расстройством эпигенетическое старение протекало ускоренно по сравнению с контрольной группой, а у молодых - нет. По мнению ученых, дело в том, что пожилые люди дольше подвергались воздействию стресса из-за расстройства.

Эпигенетические изменения могут быть связаны с самим расстройством либо с особенностями образа жизни (неправильным питанием, низким уровнем физической активности, курением и употреблением психоактивных веществ). Также специалисты оценивали число копий митохондриальной ДНК и длину теломеров - защитных элементов хромосом, укорачивающихся по мере старения.

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Ускоренное эпигенетическое старение коррелировало с количеством копий митохондриальной ДНК. Исследователи считают взаимодействие между ядром и митохондриями возможной причиной преждевременного старения при биполярном расстройстве.