Названа страна, где живет больше всего наркоманов

В мире ежегодно в результате передозировки наркотиков, в основном опиодов, погибают, как минимум, 190 тысяч человек.

На 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам названы страны, где живет наибольшее количество потребителей наркотиков.

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В мире ежегодно в результате передозировки наркотиков, в основном опиодов, погибают, как минимум, 190 тысяч человек. Большая часть из них – молодые люди. Больше всего наркоманов в США - 28,6 млн. человек в возрасте 12 лет и старше, сообщают Новости ООН.

Эти и другие проблемы обсуждают участники 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам. Обращаясь к ее участникам с видеопосланием, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал их наметить «наиболее подходящий и сбалансированный курс» борьбы с наркотиками: покончить с организованной преступностью и обеспечить защиту и лечение наркозависимых лиц.

На сегодняшний день примерно четверть миллиарда человек хотя бы один раз употребляли наркотики. Среди них - 12 процентов наркозависимых лиц, которые нуждаются в помощи и лечении. 17,4 млн. человек употребляют наркотики путем инъекций. Почти каждый восьмой инъекционный наркоман живет с ВИЧ-инфекцией. Такие данные содержатся в одном из докладов, представленных на рассмотрение Комиссии по наркотическим средствам.

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В повестке дня 61-й сессии, проходящей под председательством посла Мексики Алисии Буэнростро Масье, есть вопрос по укреплению мер профилактики наркомании в школах. Делегация Пакистана представила по этому вопросу проект резолюции Комиссии.

Комиссия по наркотическим средствам была учреждена в 1946 году. Она состоит из представителей 53-х государств, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) сроком на четыре года. Основная функция Комиссии - осуществление наблюдения за применением международных договоров по вопросам контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами.