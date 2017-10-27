Трамп заявил, что опиоидный кризис стал чрезвычайной ситуацией в здравоохранении США

Президент Дональд Трамп присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предполагает принятие комплекса мер по борьбе с передозировкой опиоидными препаратами и их использованием не по назначению, пишет Reuters.

Читайте такжеЭксперты ООН обеспокоены ростом популярности синтетических наркотиковПризнание ситуации с распространением опиоидов чрезвычайной ситуацией позволит перераспределить федеральные ресурсы, а ведомства смогут использовать чрезвычайные полномочия для борьбы с кризисом. Срок действия режима чрезвычайной ситуации составит 90 дней, после чего Трамп имеет право на его продление.

Опиоидные наркотики, в основном рецептурные обезболивающие препараты, героин и фентанил являются причиной смерти от передозировки более 100 американцев каждый день, свидетельствуют данные CDC. В рамках борьбы с кризисом администрация президента будет работать вместе с конгрессом США для предоставления дополнительного финансирования помощи наркозависимым.