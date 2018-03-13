Чем питаться, чтобы долго жить: ученые озвучили результаты нового исследования

Самый эффективный способ снизить активность микроглии в мозге, связанную со старением и ожирением, - диета с низким содержанием жиров и калорий.

Ученые Гронингенского университета в Нидерландах, озвучили результаты нового исследования, посвященного взаимосвязям между питанием и старением организма.

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Учены доказали, что употребление продуктов с низким содержанием жиров и небольшим количеством калорий препятствует старению центральной нервной системы, а физические упражнения менее эффективны для похудения, чем диета, пишет Frontiers in Molecular Neuroscience.

Исследования с применением таких модельных организмов, как грызуны, показали, что старение и ожирение сопровождаются хроническими воспалительными процессами в специфических областях мозга, включая гипоталамус, мозолистое тело и свод мозга, состоящий из белого вещества. Главную роль в этом играют микроглии — клетки иммунной системы (макрофаги), участвующие в разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток.

В ходе эксперимента были использованы мыши в возрасте шести месяцев или двух лет, которые сидели на диете либо с высоким содержанием жиров, либо с низким. При этом более старым грызунам давали корм с низким содержанием калорий или им был обеспечен доступ к беговому колесу. Оказалось, что самым эффективным способом снизить активность микроглии в мозге, связанную со старением и ожирением, была диета с низким содержанием жиров и калорий.