Ученые назвали важный фактор, влияющий на способность запоминать информацию

Британские ученые считают, что улучшить способность человека к запоминанию можно, если во время сна проводить транскраниальную электрическую стимуляцию.

Ученые Йоркского университета (Великобритания) обнаружили, каким образом течение сна влияет на способность человека запоминать новую информацию, пишет Current Biology.

Сон играет важную роль в формировании и сохранении новых воспоминаний. Ученые решили выявить, как развитие памяти связано со шпинделями сна — взрывами колебательной мозговой деятельности, видимыми при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

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Британские ученые считают, что улучшить способность человека к запоминанию можно, если во время сна проводить транскраниальную электрическую стимуляцию.

Эксперимент, проведенный на добровольцах, показал правильность выводов исследователей. Испытуемым говорили прилагательные и связанные с ними ассоциации. Потом произносили эти прилагательные во время, когда они дремали. ЭЭГ выявила, что у людей возникали именно соответствующие ассоциации. Таким образом, шпиндели сна напрямую связаны со способностью запоминать. Как считают ученые, их открытие сможет помочь людям, у которых наблюдаются трудности в обучении.