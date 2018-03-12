Ученые назвали важный фактор, влияющий на способность запоминать информацию

14:08, 12 марта 2018
Зарубежные новости
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pixabay.com

Сон играет важную роль в формировании и сохранении новых воспоминаний. Ученые решили выявить, как развитие памяти связано со шпинделями сна — взрывами колебательной мозговой деятельности, видимыми при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

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Британские ученые считают, что улучшить способность человека к запоминанию можно, если во время сна проводить транскраниальную электрическую стимуляцию.

Эксперимент, проведенный на добровольцах, показал правильность выводов исследователей. Испытуемым говорили прилагательные и связанные с ними ассоциации. Потом произносили эти прилагательные во время, когда они дремали. ЭЭГ выявила, что у людей возникали именно соответствующие ассоциации. Таким образом, шпиндели сна напрямую связаны со способностью запоминать. Как считают ученые, их открытие сможет помочь людям, у которых наблюдаются трудности в обучении.

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Теги: #память#работа мозга#бессонница