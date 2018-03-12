Ученые назвали вид спорта, который замедляет процессы старения

Велоспорт повышает активность тимуса, или вилочковой железы, которая отвечает за иммунную защиту организма.

Ученые из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона доказали, что занятия велоспортом способствуют замедлению процессов старения.

В исследовании приняли участие 125 велолюбителей в возрасте от 55 до 79 лет. Мужчинам дали задание проехать сто километров за 6,5 часов, а женщинам преодолеть расстояние в 60 километров за 5:00 и 30 минут, пишет Medical Xpress.

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После этого участники эксперимента прошли лабораторные тесты. Их результаты сравнили с данными более сотни человек в возрасте от 20 до 80 лет, не занимающихся велоспортом.

Результаты эксперимента ученых поразили. Любители велоспорта даже в преклонном возрасте не потеряли силу и мышечную массу, также у них был низкий уровень жира и холестерина. У мужчин выявили высокое содержание тестостерона.

Было доказано, что велоспорт повышает активность тимуса, или вилочковой железы, которая отвечает за иммунную защиту организма. С возрастом, тимус уменьшается, но у пожилых велосипедистов он производит столько же клеток иммунной системы, сколько и у молодых.