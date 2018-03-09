Медики выяснили, что высокий уровень холестерина может быть полезен для здоровья

15:28, 09 марта 2018
Зарубежные новости
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Американские ученые из Иканской медицинской школы установили взаимосвязь между относительно высокой концентрацией холестерина в крови и уровнем когнитивных способностей у пожилых людей, рассказывает Medical News Today.

Исследователи проанализировали данные 1897 человек. На момент начала эксперимента у всех участников когнитивные функции были в норме. В течение последующих десятилетий ученые фиксировали связь между уровнем холестерина и случаями выраженных когнитивных нарушений у людей средней и старшей возрастной группы. 

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Специалисты выяснили: участники в возрасте 75-84 лет, у которых уровень холестерина был выше, чем в среднем возрасте, сталкивались с когнитивными нарушениями на 50% чаще. Однако у добровольцев в возрасте от 85 до 94 лет относительно высокая концентрация холестерина в крови по сравнению со средним возрастом, наоборот, снижала риск развития когнитивных нарушений.

Обычно высокий уровень холестерина в крови связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но холестерин имеет множество функций. Он используется организмом для синтеза витамина D и некоторых гормонов. Также это вещество является важным компонентом клеточных мембран и участвует в передаче сигналов между клетками.

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Теги: #профилактика болезней#уровень холестерина