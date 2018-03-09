Обычно высокий уровень холестерина в крови связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но холестерин имеет множество функций.

Медики выяснили, что высокий уровень холестерина может быть полезен для здоровья.

Американские ученые из Иканской медицинской школы установили взаимосвязь между относительно высокой концентрацией холестерина в крови и уровнем когнитивных способностей у пожилых людей, рассказывает Medical News Today.

Исследователи проанализировали данные 1897 человек. На момент начала эксперимента у всех участников когнитивные функции были в норме. В течение последующих десятилетий ученые фиксировали связь между уровнем холестерина и случаями выраженных когнитивных нарушений у людей средней и старшей возрастной группы.

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Специалисты выяснили: участники в возрасте 75-84 лет, у которых уровень холестерина был выше, чем в среднем возрасте, сталкивались с когнитивными нарушениями на 50% чаще. Однако у добровольцев в возрасте от 85 до 94 лет относительно высокая концентрация холестерина в крови по сравнению со средним возрастом, наоборот, снижала риск развития когнитивных нарушений.

Обычно высокий уровень холестерина в крови связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но холестерин имеет множество функций. Он используется организмом для синтеза витамина D и некоторых гормонов. Также это вещество является важным компонентом клеточных мембран и участвует в передаче сигналов между клетками.