Желание постоянно делать селфи официально признали психическим расстройством (видео)

10:18, 12 марта 2018
Зарубежные новости
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pixabay.com

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Психическое расстройство ученые назвали "селфитис". Болезнь имеет три стадии: пограничную, острую и хроническую, пишет ТСН.
Третья категория имеет неконтролируемое желанием фотографировать себя круглосуточно и размещать все сделанные фотографии в социальных сетях более 6 раз в день.

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Теги: #психическое здоровье#смерть от селфи#психиатрические проблемы