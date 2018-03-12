Желание постоянно делать селфи официально признали психическим расстройством (видео)

Селфитис имеет три клинические стадии.

Американская психиатрическая ассоциация официально признала желание делать селфи психическим расстройством.

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Психическое расстройство ученые назвали "селфитис". Болезнь имеет три стадии: пограничную, острую и хроническую, пишет ТСН.

Третья категория имеет неконтролируемое желанием фотографировать себя круглосуточно и размещать все сделанные фотографии в социальных сетях более 6 раз в день.