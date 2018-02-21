Низкая физическая активность приводит к развитию болезни Альцгеймера - исследование

Ученые обнаружили связь между отсутствием спорта в жизни человека и ухудшением состояния белого вещества мозга.

Низкая физическая активность приводит к развитию болезни Альцгеймера.

Американские ученые доказывают, что низкая физическая активность увеличивает риски старческого слабоумия. Зато регулярные физические упражнения улучшают здоровье мозга и замедляют его старение, пишет ТСН.

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Ученые обнаружили связь между отсутствием физической активности и ухудшением состояния белого вещества мозга. А это напрямую влияет на ухудшение умственной деятельности.

К похожим выводам несколько месяцев назад пришли и британские ученые. Они доказали: пожилые люди, которые регулярно занимаются аэробикой, способны быстрее переключаться с одного задания на другое, лучше сосредотачиваются и имеют лучшую память.

Исследования подтвердились и на детях. Ученые утверждают: парни и девушки, которые имеют хорошую физическую подготовку, лучше выполняют тесты на память.