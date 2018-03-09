Депрессия искажает воспоминания - иссследование

Люди, страдающие большим депрессивным расстройством, склонны испытывать отрицательные эмоции чаще, чем здоровые люди.

Депрессия искажает воспоминания. Влияние депрессии на характер воспоминаний изучили ученые из университета Пенсильвании.

Участников эксперимента просили вспомнить травматизирующие события из их жизни и описать эмоции, возникшие по ходу воспоминаний, пишет ЕurekАlert!.

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Как показали результаты, у людей с выраженной симптоматикой клинической депрессии возникали более отрицательные эмоции, чем у здоровых людей. МРТ-анализ снимков головного мозга подтвердил, что у «депрессивных» индивидуумов была сильнее выражена активация миндалины, области мозга, ответственной за эмоциональные реакции, и ее связь с «центром памяти», гиппокампом. Когда этих пациентов просили контролировать свои эмоции, смягчать их «негативность», у них это получалось сделать едва ли не так же легко, как здоровым испытуемым.

Секрет состоял в намеренном игнорировании некоторых деталей из «плохих» воспоминаний. В перспективе этот прием с отвлечением внимания можно использовать в качестве основной стратегии преодоления печальных воспоминаний у человека в состоянии депрессии.

Известно, что люди, страдающие большим депрессивным расстройством, склонны испытывать отрицательные эмоции чаще, чем здоровые люди. Но это еще не все. Оказывается, эта тенденция также сильна, даже если человек просто вспоминает трудные события из своей прошлой жизни.