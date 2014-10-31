Консервированные фрукты вредны для здоровья

Консервированные фрукты не только не являются полноценной заменой свежим, но, как оказалось, могут быть вредны для нашего здоровья: ученые выяснили, что их употребление может увеличить риск ранней смерти.

Хотя свежие фрукты, наоборот, снижают риск смерти на 10%, если есть их ежедневно, консервированные могут повышать этот риск на целых 17%. Об этом говорят данные нового исследования, опубликованного в Journal of Epidemiology and Community Health, пишет novosti-n.org.

В исследовании, которое длилось семь лет, приняли участие 65 000 взрослых англичан. Они подробно сообщали ученым о своем рационе питания. Довольно сложно сказать, повышался ли риск смерти именно по причине того, что эти люди употребляли в пищу консервированные или замороженные фрукты; вполне вероятно, что у них просто не было возможности покупать свежие. К тому же, так как проводился общий анализ всех консервированных и замороженных фруктов, нельзя выделить среди них какие-то конкретные продукты, оказывающие вредное воздействие.

Однако известно, что фрукты в консервах обычно просто плавают в сиропе, который содержит очень много сахара – фруктозы. Многочисленные исследования показали, что употребление большого количества фруктозы связано с повышенным давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением, нарушениями обмена веществ. «У нас есть много данных о том, что избыток рафинированных сахаров в рационе наносит вред здоровью человека. Причем именно сахар оказывает наибольшее вредное влияние по сравнению со всеми остальными веществами, содержащимися в консервах», – рассказывает доктор Саймон Кейпвелл, профессор эпидемиологии из Университета Ливерпуля.

В то же время замороженные фрукты по своей пользе вполне сравнимы со свежими. «Так как в замороженные фрукты не добавляется сахар, то они как раз могут быть полезны для здоровья, ну или как минимум безвредны», – добавляет Кейпвелл.

Но, несмотря на все вышесказанное, не стоит полностью отказываться от консервированных фруктов. Вместо этого нужно лишь правильно выбирать консервы, чтобы избежать вредного влияния рафинированных сахаров и токсинов. Когда вы покупаете консервированные фрукты, убедитесь, что они содержат 100% натуральный сок, качественно упакованы, а также не забудьте слить весь сок перед тем, как начать есть.