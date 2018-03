Чем сильнее прикосновение близкого человека облегчает боль партнера, тем сильнее синхронизация между сердцебиением и дыханием партнеров.

Очередное новое исследование доказало, что прикосновения близких облегчают боль.

Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) опубликовал статью израильских и американских ученых, посвященную проведенному ими исследованию о прикосновений близких людей на мозговую деятельность, пишут Новости Израиля.

Согласно выводам исследователей, когда близкие люди держат друг друга за руки, это синхронизирует их мозговую активность и помогает облегчить боль. В среднем интенсивность боли, как показало исследование, после касания близкого человека снижается на 34%.

Читайте такжеЖенщины все чаще предпочитают кесарево сечение естественным родам - ВОЗ

Публикация рассказывает о продолжении работ по теме, посвященных физиологическим механизмам сенсорной анальгезии и роли сопереживания близкого человека в этом процессе.

Оказалось, что когда один из партнеров испытывал боль и при этом партнеры не прикасались друг к другу, синхронизация дыхания и сердцебиения исчезала.

Ученые выдвинули гипотезу, что, не чувствуя прикосновения партнера, женщина применяет другие техники управления болью, мешающие синхронизации. Чем сильнее прикосновение близкого человека облегчает боль партнера, тем сильнее синхронизация между сердцебиением и дыханием партнеров, отмечают исследователи.