Чем опасна затяжная депрессия: комментарии психиатров

11:18, 01 марта 2018
Зарубежные новости
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pixabay.com

Результаты исследования психиатров выявили, что долгая депрессия может привести к изменениям в мозге, пишет The Lancet Psychiatry.

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В настоящее время клиническая депрессия лечится почти одинаково, независимо от того, испытывал ли пациент ее короткое время или в течение многих лет. Ученые усомнились в правильности такого подхода.

С помощью позитронно-эмиссионной томографии специалисты исследовали мозг 25 человек с более чем 10-летней депрессией, 25 — с менее чем 10 годами заболевания, и контрольной группы из 30 человек без депрессии. Было установлено, что, по сравнению с теми, кто страдал депрессией менее 10 лет, люди, которые были подвержены заболеванию уже более 10 лет, имели примерно на 30 процентов более высокий уровень транслокаторного белка — биомаркера воспаления головного мозга, продуцируемого иммунными клетками.

Исследование показало, что депрессия развивается по аналогии с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. То есть на разных стадиях требуется различное лечение.

В начале февраля исследователи выяснили, что страдающие депрессией склонны в общении употреблять определенные слова. Как правило, они связаны с негативными эмоциями.

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