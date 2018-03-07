Ученые назвали продукты, обладающие антивирусным эффектом

Терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Ученые из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний установили, что ресвератрол – содержащееся в кожуре винограда, орехах, чернике и какао фенольное соединение – обладает антивирусным эффектом.

Читайте такжеСколько есть сахара: рекомендации ВОЗ

Специалисты добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы, пишет MedialXpress.

Инфекционный агент имеет сходство с опасным вирусом натуральной оспы, но не считается смертоносным, поэтому он зачастую используется в качестве модельного объекта. Как выяснилось, высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.

Исследователи выяснили, что ресвератрол стимулирует активность факторов сплайсинга – "созревания" матричной РНК. После использования ресвератрола стареющие клетки начали омолаживаться – у них восстанавливался цикл деления и увеличивалась длина теломер.

По мнению ученых, это открытие потенциально позволит человеку стареть более безболезненно. Как считают исследователи, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.