Кому грозит целиакия: комментарий диетологов

Целиакия является достаточно распространенным системным аутоиммунным заболеванием.

Результаты исследования ученых из Королевства Нидерланды свидетельствуют о том, что питание в первые годы жизни ребенка, начиная с введения прикорма, может влиять на риск развития целиакии, сообщают в Ассоциации диетологов Украины

Дети в возрасте 12 месяцев, в диете которых присутствуют в достаточном количестве овощи, цельные злаки и масла имеют более низкий риск возникновения целиакии в возрасте шести лет с соотношением шансов 0.67 (95% ДИ 0.53-0.84).

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Наоборот, если дети потребляют значительное количество обработанной пищи, то у них есть большая вероятность развития заболевания, хотя и не статистически достоверна - относительный риск 1.19 (95% ДИ 0.76-1.87). Аналогичная тенденция наблюдается у детей, в питании которых доминируют мясо, молоко и злаковые продукты - относительный риск 1.18 (95% ДИ 0.96-1.46).

Целиакия является достаточно распространенным системным аутоиммунным заболеванием, которое поражает около 1% -3% общей популяции. Концепция атоимунного патогенеза целиакии поддерживается определением в генетически предрасположенных субъектов продукции аутоантител, преимущественно в тканевой трансглутаминазы 2 (TG2A) с последующим развитием воспаления в слизистой оболочке тонкой кишки.

Последние исследования начали проливать свет на влияние диеты на возникновение и течение хронических заболеваний. В частности, определена потенциальная польза от соблюдения средиземноморской и других диет с преимущественным содержанием растительной пищи для предупреждения аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Главными механизмами возникновения воспаления при чрезмерном употреблении красного мяса и насыщенных жиров считаются нарушения композиции кишечной микробиоты, сдвиги иммунной регуляции и потенцирование воспаления.

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В то же время, до сих пор не было достаточно изучен вопрос влияния диетических особенностей в раннем детском возрасте на риск развития целиакии. Поэтому исследователями было принято решение проанализировать данные популяционного проспективного исследования в Роттердаме, в которое включались дети с 2002 по 2006 годы. В возрасте примерно одного года родителей просили заполнить опросник, который включал 200 пищевых продуктов из тех, что традиционно употребляют голландские дети младшего возраста.

Ученые идентифицировали 1997 детей, в отношении которых родители предоставили информацию о питании и в которых были определены антитела к тканевой трансглутаминазы 2 (TG2A).

Результаты исследования позволяют прийти к выводу, что здоровое и сбалансированное питание уменьшает риск аутоиммунных воспалительных процессов, характерных для целиакии.