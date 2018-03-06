В мире 357 миллионов детей живут в зонах военных конфликтов

В рамках ежегодной сессии Совета по правам человека обсуждалось положение детей в условиях гуманитарного кризиса.

В мире сегодня 357 миллионов детей живут в зонах военных конфликтов.

Это на 75 процентов больше, чем в 1990-е годы, заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор.

Она сообщила, что только в 2016 году 43 миллиона детей в десятках стран нуждались в гуманитарной помощи.

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"Тысячи девочек по всему миру стали жертвами сексуальной эксплуатации и насилия. Многих детей используют в качестве дешевой или бесплатной рабочей силы, заставляют участвовать в боевых действиях, калечат и убивают. Наша жестокость в отношении детей нам очень дорого обойдется – особенно детям. Нам всем должно быть стыдно», – сказала Гилмор.

В рамках ежегодной сессии Совета по правам человека обсуждалось положение детей в условиях гуманитарного кризиса. Участники дискуссии, в частности, напомнили, что более половины всех беженцев в мире – дети.

25 процентов детей школьного возраста живут в странах, которые находятся в тяжелой гуманитарной ситуации. У многих из этих детей нет возможности ходить в школу, они не получают даже начального образования.

Гилмор подчеркнула, что права детей должны быть приоритетом при принятии важных решений – всегда и повсюду. "На сегодняшний день мировому сообществу не удалось поставить интересы детей во главу угла", - отметила Гилмор.