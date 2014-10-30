Ребенку нужно пить две чашки молока в день

Исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что дети, которые пили коровье молоко, имели более высокий уровень витамина D, однако более низкие запасы железа, пишет zdravoe.com.

«Мы начали исследовать это вопрос, поскольку профессиональные рекомендации относительно потребления молока неясны и противоречивы, так что и врачи, и родители все еще искали на него ответ», – рассказал руководитель исследования доктор Джонатан Магуайр, педиатр клиники Святого Михаила в Торонто.

Его команда совместно с учеными Канадского института исследований в области здравоохранения сравнила потребление коровьего молока с уровнем двух важных питательных веществ – железа и витамина D – в организме более чем 1 300 детей, возрасте которых составил от двух до пяти лет.

«Мы подсчитали, что две чашки коровьего молока в день – вполне достаточно, чтобы поддерживать надлежащий уровень витамина D для большинства детей, в то же время сохраняя физиологическую норму запасов железа. Более высокое потребление молока влечет снижение запасов железа без существенного повышения уровня витамина D», – подытожил результаты доктор Магуайр.