Польза и вред коровьего молока

1. Основная и важнейшая составляющая коровьего молока - это легко усвояемый кальций. Также молоко содержит не менее полезные элементы, которые помогают кальцию усваиваться в организме человека: фосфор, магний и некоторые витамины. Как многим уже известно, кальций имеет свойство укреплять костные ткани и частично формирует полезный для организма человека коллаген, пишет zdorovia.com.ua.

2. Лактоза, входящая в состав коровьего молока - вредна? Из-за отсутствия в организме человека фермента, необходимого для ее переваривание, лактоза, попадая в тонкую кишку человека, становится пищей для многих бактерий, продукты жизнедеятельности этих бактерий могут вызвать отравление, а в некоторых случаях даже летальный исход.

3. У человека нет фермента для расщепления казеина, который есть в молоке. Это вовсе не означает, что организм не пытается переварить молочный белок, еще как пытается. В результате выделяется большое количество кислоты, которая наносит непоправимый вред почкам. А казеин в свою очередь, попадая в кровь, может вызвать аллергию, аутоиммунные заболевания и диабет.