Некоторые нации генетически склонны к депрессии и ощущению радости

Британцы и американцы предрасположены к ощущению несчастья, пишет meddaily.ru со сслыкой на The Daily Mail. И это, несмотря на относительно стабильную экономику и государственный уклад.

По словам ученых Университета Варвика, жители этих двух стран никогда не будут так же счастливы, как жители других стран. А вот датчане, напротив, занимают первое место в списке жизнерадостных наций. Все дело в генетике и, в частности, гене, регулирующем уровень серотонина в мозге. Укороченные формы гена подавляют уровень серотонина, угрожая депрессией. Удлиненные формы производят обратный эффект.

У датчан самая длинная форма гена, что объясняет их отношение к жизни. Длинная форма также у панамцев, вьетнамцев и жителей Нидерландов. У французов - одна из самых коротких форм. Данные выводы были озвучены после исследования жителей 131 страны. Примечательно: самыми счастливыми были пожилые люди и молодежь, но не люди средних лет. То же относится к стройным людям. Ожирение всегда портит настроение. На эмоциональное состояние влияет брачный союз, работа, образование.