10 мифов о депрессии
Депрессия - это распространенное психическое расстройство, характеризующееся "депрессивной триадой": снижением настроения и утратой способности переживать радость, нарушениями мышления, при депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса к жизни и привычной деятельности
Миф №1. Если мне грустно, значит у меня депрессия.
Печаль быстротечна и временна. Депрессия - хроническое состояние.
В то время как непреодолимое чувство печали часто является симптомом депрессии, это не одно и то же. Печаль может быть вызвана воспоминаниями или изменениями в привычном течении жизни.
В случае, когда печаль является симптомом депрессии, она не проходит сама по себе. Люди с депрессией могут чувствовать себя опустошенными, апатичными, тревожными и напряженными в отношении всего, что они делают.
Это делает их повседневную жизнь невероятно трудной и болезненной.
Миф №2. Депрессия – это признак душевной слабости.
Это клеймо является одной из главных причин, почему так много людей решают страдать молча, а не обратится за помощью.
Депрессия представляет собой комплекс психических расстройств, которые влияют на человека биологически, а также в психологическом и социальном плане, но не дискриминирует.
Во всяком случае, человек борющийся со своим удручающим состоянием изо дня в день, заслуживает уважения, понимания и помощи. Помните, это может произойти с каждым.
Миф № 3. Депрессию вызывают травматические жизненные события.
В то время как определенные обстоятельства могут спровоцировать депрессивные эпизоды, нельзя говорить, что в депрессия и сложные жизненные ситуации всегда связаны.
Понятно, что потеря близкого человека, развод и других выбивающие из колеи жизненные события заставляют людей чувствовать себя грустно, одиноко и пусто. Это нормально.
Но если люди находятся в депрессии более двух недель без веской причины, а также, если это состояние повторяется время от времени, необходимо обратиться к специалисту.
Миф №4. Это не настоящая болезнь.
В то время как симптомы депрессии сложно распознать и не существует одного лечения для всех, депрессия является серьезным заболеванием.
По данным клиники Майо, люди с депрессией действительно имеют физические изменения в их мозге.
В их организме происходит дисбаланс нейромедиаторов и гормонов.
Депрессия, как и многие болезни, влияет на человека на всех уровнях: от настроения и мыслей до их физического существования.
Миф №5. Это все лишь в твоей голове.
Эмоциональное состояния является самым распространенным проявлением депрессии, но далеко не единственным. Часто люди, страдающие от депрессий, борются с различными недугами по всему телу.
В подтверждение этому, приводим данные Национального института психического здоровья, согласно которым депрессия может проявляться в виде усталости, бессонницы, необычных изменений в аппетите, хронических болях в мышцах и боли в груди.
Миф №6. Настоящие мужчины не впадают в депрессию.
Многие считают, что раз по статистике женщины подвержены депрессии в два раза чаще, значит, мужчинам это не грозит.
Но грустная статистика говорит об обратном: число самоубийств среди этой категории населения (мужчины среднего возраста) растет с каждым годом. И большинство из них может быть связано с депрессией.
Депрессия у мужчин проявляется иначе, чем у женщин, поэтому общество редко замечает мужскую депрессию.
Сильный пол, боясь показаться менее мужественным, сильным и стабильным, испытывают затруднения с выражением своих чувств и не могут попросить о помощи.
Миф №7. У вас гарантированно будет депрессия, если она была у ваших родителей.
Ранее так считалось, но многие современные исследования говорят, что существует небольшой риск получить генетическую предрасположенность к депрессии, но он составляет лишь 10-15%.
Миф №8. Антидепрессанты -это все, что нужно, чтобы чувствовать себя лучше.
Антидепрессанты являются лишь частью лечения. Для достижения наилучших результатов доктора советуют комбинировать медикаментозное лечение с психотерапией.
Миф №9. Вы будете пить таблетки до конца жизни.
Опытные врачи экспериментируют со всеми вариантами лечения, чтобы убедиться, что их пациенты получают помощь, которая им подходит и рано или поздно вылечит их полностью.
Миф №10. Разговоры об этом состоянии делают только хуже.
К сожалению, депрессию практически невозможно вылечить самостоятельно. Потому и приходиться говорить о ней.
В данном случае, лучше отбросить стереотипы о депрессии и обратится за помощью или поговорить с близким человеком, если симптомы депрессии проявляются у него.
Нужно быть деликатным и не ухудшать состояние человека. Окажите поддержку своим близким или позаботьтесь о себе. Депрессия – это серьезно.