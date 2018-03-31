10 мифов о депрессии

Миф №1. Если мне грустно, значит у меня депрессия.

Печаль быстротечна и временна. Депрессия - хроническое состояние.

В то время как непреодолимое чувство печали часто является симптомом депрессии, это не одно и то же. Печаль может быть вызвана воспоминаниями или изменениями в привычном течении жизни.

В случае, когда печаль является симптомом депрессии, она не проходит сама по себе. Люди с депрессией могут чувствовать себя опустошенными, апатичными, тревожными и напряженными в отношении всего, что они делают.

Это делает их повседневную жизнь невероятно трудной и болезненной.

Миф №2. Депрессия – это признак душевной слабости.

Это клеймо является одной из главных причин, почему так много людей решают страдать молча, а не обратится за помощью.

Депрессия представляет собой комплекс психических расстройств, которые влияют на человека биологически, а также в психологическом и социальном плане, но не дискриминирует.

Во всяком случае, человек борющийся со своим удручающим состоянием изо дня в день, заслуживает уважения, понимания и помощи. Помните, это может произойти с каждым.

Миф № 3. Депрессию вызывают травматические жизненные события.

В то время как определенные обстоятельства могут спровоцировать депрессивные эпизоды, нельзя говорить, что в депрессия и сложные жизненные ситуации всегда связаны.

Понятно, что потеря близкого человека, развод и других выбивающие из колеи жизненные события заставляют людей чувствовать себя грустно, одиноко и пусто. Это нормально.

Но если люди находятся в депрессии более двух недель без веской причины, а также, если это состояние повторяется время от времени, необходимо обратиться к специалисту.

Миф №4. Это не настоящая болезнь.

В то время как симптомы депрессии сложно распознать и не существует одного лечения для всех, депрессия является серьезным заболеванием.

По данным клиники Майо, люди с депрессией действительно имеют физические изменения в их мозге.

В их организме происходит дисбаланс нейромедиаторов и гормонов.

Депрессия, как и многие болезни, влияет на человека на всех уровнях: от настроения и мыслей до их физического существования.

Миф №5. Это все лишь в твоей голове.

Эмоциональное состояния является самым распространенным проявлением депрессии, но далеко не единственным. Часто люди, страдающие от депрессий, борются с различными недугами по всему телу.

В подтверждение этому, приводим данные Национального института психического здоровья, согласно которым депрессия может проявляться в виде усталости, бессонницы, необычных изменений в аппетите, хронических болях в мышцах и боли в груди.

Миф №6. Настоящие мужчины не впадают в депрессию.

Многие считают, что раз по статистике женщины подвержены депрессии в два раза чаще, значит, мужчинам это не грозит.

Но грустная статистика говорит об обратном: число самоубийств среди этой категории населения (мужчины среднего возраста) растет с каждым годом. И большинство из них может быть связано с депрессией.

Депрессия у мужчин проявляется иначе, чем у женщин, поэтому общество редко замечает мужскую депрессию.

Сильный пол, боясь показаться менее мужественным, сильным и стабильным, испытывают затруднения с выражением своих чувств и не могут попросить о помощи.

Миф №7. У вас гарантированно будет депрессия, если она была у ваших родителей.

Ранее так считалось, но многие современные исследования говорят, что существует небольшой риск получить генетическую предрасположенность к депрессии, но он составляет лишь 10-15%.

Миф №8. Антидепрессанты -это все, что нужно, чтобы чувствовать себя лучше.

Антидепрессанты являются лишь частью лечения. Для достижения наилучших результатов доктора советуют комбинировать медикаментозное лечение с психотерапией.

Миф №9. Вы будете пить таблетки до конца жизни.

Опытные врачи экспериментируют со всеми вариантами лечения, чтобы убедиться, что их пациенты получают помощь, которая им подходит и рано или поздно вылечит их полностью.

Миф №10. Разговоры об этом состоянии делают только хуже.

К сожалению, депрессию практически невозможно вылечить самостоятельно. Потому и приходиться говорить о ней.

В данном случае, лучше отбросить стереотипы о депрессии и обратится за помощью или поговорить с близким человеком, если симптомы депрессии проявляются у него.

Нужно быть деликатным и не ухудшать состояние человека. Окажите поддержку своим близким или позаботьтесь о себе. Депрессия – это серьезно.

med2.ru