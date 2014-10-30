Шоколад поможет сохранить память

В Медицинском центре Колумбийского университета (США) провели исследования и выявилось, что шоколад помогает сохранить память. В нем содержится вещество флавонол, которое может затормозить и даже обратить эффект возрастной потери памяти у здоровых взрослых людей в возрасте 50–69 лет, пишет xxl.ua.

Исследования проходили под руководством профессора неврологии Скотта Смола.

По результата исследования получено первое доказательство того, что ослабление памяти может быть остановлено с помощью изменения диеты.

37 людей в пожилом возрасте ежедневно в течение трех месяцев пили специальный какао-напиток. У некоторых этот напиток содержал большое количество вещества флавонола, который присутствует в какао, чае и разных фруктах и овощах. Контрольная группа получала напиток, в котором флавонола не было.

Оказалось, что люди, потреблявшие флавонол, лучше распознавали образы по сравнению с тем, что было до начала эксперимента. Это означает, что их напиток благоприятно влиял на состояние их памяти.