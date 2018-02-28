В морозы очень полезно кушать сало - диетологи

Британский диетолог советует употреблять сало вместо сливочного масла

В морозы очень полезно есть сало

Британский диетолог Джо Траверс назвал сало очень важным продуктом, пишет ТСН, ссылаясь на материал в The Independent.

Читайте такжеСало - лекарство от ста болезнейДиетолог подчеркивает, что сало является источником полезных жиров. Они хорошо влияют на общее состояние здоровья, помогают снизить уровень холестерина и даже укрепляют сердце. Британский диетолог советует употреблять сало вместо сливочного масла.

Он также уверен, что полезным может быть только натуральный продукт без примесей и ароматизаторов. И покупать его следует не в супермаркетах, а на фермах.

Перед выходом на улицу диетологи также советуют съесть бутерброд с салом. Поскольку калории – это именно то, что необходимо организму при слишком низких температур воздуха.

Дело в том, что калории нигде не отложатся, ведь организму требуется постоянное топливо, чтобы себя обогревать.