Периодическое голодание и легкие упражнения улучшают здоровье и снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.

Медики рассказали о простых методах, улучшающих здоровье: периодическое голодание и легкие упражнения улучшают здоровье и снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.

К такому выводу пришли ученые Национальных институтов здравоохранения США на основе результатов экспериментов на мышах, пишет EurekAlert!.

Читайте такжеСтоматологи назвали продукты, которые портят зубыВ ходе исследования, которое продлилось четыре месяца, специалисты использовали мышей, распределенных по четырем группам. В первой животные имели круглосуточный доступ к корму; во второй грызуны каждый день бегали в течение 45 минут и могли питаться, когда захотят; в третьей голодали через день. В четвертой группе мыши периодически голодали и в то же время были физически активны.

Упражнения положительно сказались на показателях физического здоровья животных, однако сочетание физической активности и периодического голодания было более эффективным для поддержания тонуса и развития выносливости. По словам ученых, результаты исследования применимы и к людям, которые могут таким образом улучшить общее состояние организма и уменьшить риск преждевременной смерти.