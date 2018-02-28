ВОЗ предупреждает о распространении эпидемии холеры в Йемене

Вспышка холеры, вызванная гражданской войной, уже признана самым опасным заболеванием последних десятилетий.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о широком распространении эпидемии холеры в Йемене.

Читайте такжеВОЗ разработала глобальный план по борьбе с холерой Вспышка, вызванная гражданской войной, уже признана самым опасным заболеванием последних десятилетий.

ВОЗ отмечает, что принятые медиками в последние месяцы меры оказались успешными, остановив распространение болезни. Опасения врачей вызывает приближающийся сезон дождей.

"Таким образом, одна вспышка ожидается в апреле, вторая – в августе", - заявил заместитель директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Питер Салама.

Главный источник холеры – зараженная вода.

В августе 2017 года правозащитные организации возложили на стороны йеменского конфликта ответственность за эпидемию. По собранной ими информации, основная вина падает на Саудовскую Аравию и ее союзников.