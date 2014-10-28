Здоровые привычки, которые приносят вред

В Англии были проведены исследования, которые выявили семь полезных, на первых взгляд, привычек, которые… наносят вред здоровью, пишет toneto.net.

Ежедневные водные процедуры

Мытье горячей водой с мылом, лишает кожу естественных жировых выделений и приводит к ощущению сухости. Вследствие чего на коже могут образовываться трещинки, в которые легко проникает инфекция. Дерматологи рекомендуют реже мыться горячей водой с химическими средствами гигиены и отдавать предпочтение более прохладной воде.

Восьмичасовой сон

Многие считают, что восьмичасовой сон является полноценным и полезным. Однако такая привычка может вызвать синдром хронической усталости. Джим Хорн – профессор британского центра исследования сна считает, что оптимальная продолжительность сна должна составлять семь часов. Он также рекомендует спать днем по 15-20 минут. Дневной сон в течении нескольких минут способен восстановить куда больше сил и энергии, нежели целый час ночного сна.

Полоскание рта

Вода смывает слой фтора, который образовывается на зубах после чистки зубов. В течение получаса после чистки, нельзя брать в рот любые жидкости. Кроме того, после еды также необходимо выждать полчаса, и только тогда прополоскать рот.

Отдых после еды

В народе принято отдохнуть после приема пищи. Но организм, находясь в покое, не может правильно переваривать съеденное. Таким образом, нарушается обмен веществ и калории откладываются в виде подкожного жира.