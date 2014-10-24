Лучший рецепт против дневной сонливости
Побалуйте себя волшебным рецептом имбирного чая
Вы замерзли на улице и на работе вас постоянно клонит в сон? Тогда побалуйте себя волшебным рецептом имбирного чая! Такой напиток активизирует обмен веществ и укрепляет иммунитет, а также способствует выведению шлаков и токсинов из всего организма, пишет goodhouse.com.ua. У него много полезных свойств, но главное – имбирный чай избавит вас от постоянной сонливости и беспричинного недомогания!
На 0,5 литра воды вам понадобится:
свежий корень имбиря (3-4 см)
кардамон – 2 стручка
щепотка корицы
1 ч. ложка зеленого чая
3 ч. ложки цветочного меда (можно и больше)
гвоздика (по желанию)
половина лимона
1. Доведите воду до кипения и добавьте туда все ингредиенты, кроме меда.
2. Варите 3-4 минуты на среднем огне, а затем дайте немного остыть. Мед добавляйте только в теплый чай.