Лучший рецепт против дневной сонливости

Вы замерзли на улице и на работе вас постоянно клонит в сон? Тогда побалуйте себя волшебным рецептом имбирного чая! Такой напиток активизирует обмен веществ и укрепляет иммунитет, а также способствует выведению шлаков и токсинов из всего организма, пишет goodhouse.com.ua. У него много полезных свойств, но главное – имбирный чай избавит вас от постоянной сонливости и беспричинного недомогания!

На 0,5 литра воды вам понадобится:

свежий корень имбиря (3-4 см)

кардамон – 2 стручка

щепотка корицы

1 ч. ложка зеленого чая

3 ч. ложки цветочного меда (можно и больше)

гвоздика (по желанию)

половина лимона

1. Доведите воду до кипения и добавьте туда все ингредиенты, кроме меда.

2. Варите 3-4 минуты на среднем огне, а затем дайте немного остыть. Мед добавляйте только в теплый чай.