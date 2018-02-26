ООН: Лишение возможности сделать аборт или его криминализация равносильны дискриминации против женщин.

В Ирландии беременных женщин вынуждают вынашивать даже нежизнеспособного ребенка.

Ограничивая право женщин Северной Ирландии на аборт, власти Великобритании нарушают свои международные обязательства, говорится в докладе Комитета ООН по ликвидации дискриминации женщин.

Читайте такжеООН обеспокоена практикой селективных абортов в АрменииЖенщины и девушки, желающие прервать беременность по той или иной причине, вынуждены либо выехать за пределы Северной Ирландии, чтобы сделать аборт, либо доносить ребенка.

Поскольку существующие ограничения касаются исключительно женщин и оборачиваются физическими и психологическими страданиями, их можно рассматривать как форму насилия над женщинами, а возможно и форму «пытки, унизительного или жестокого обращения», считают авторы доклада. Заместитель председателя Комитета Рут Гальперин-Каддари утверждают, что подобная практика является нарушением Конвенции ООН о дискриминации женщин.

«Лишение возможности сделать аборт или его криминализация равносильны дискриминации против женщин, поскольку им отказывают в услуге, в которой нуждаются исключительно женщины. Женщины оказываются в ужасной ситуации», - заявила Гальперин-Каддари, побывавшая в Северной Ирландии. Она добавила, что женщин вынуждают вынашивать даже нежизнеспособного ребенка или плод, зачатый в результате изнасилования или инцеста.

Гальперин-Каддари подчеркивает, что в таких ситуациях женщина испытывает дополнительную психологическую травму, а принуждение к вынашиванию нежеланного ребенка со стороны государства равносильно неоправданному узаконенному насилию.

Читайте такжеВ Сальвадоре за рождение мертвого ребенка женщин дают 30 лет тюрьмыАвторы доклада отмечают, что власти Великобритании сотрудничали с ними на всех этапах его подготовки. Комитет вынес 13 рекомендаций, в том числе создание специального механизма по продвижению прав женщин, включая право на безопасный аборт и возможность пользоваться услугами в области сексуального и репродуктивного здоровья.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин состоит из 23 независимых экспертов, которые следят за тем, как государства выполняют соответствующую Конвенцию.