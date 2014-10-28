В Японии увеличат производство препарата против вируса Эбола

The Wall Street Journal пишет, что речь идет объемах лекарства, соответствующего 300 тыс. курсов.

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Представители японского производителя отметили, что будет выпущено 20 тыс. курсов готового препарата, а также подготовлено действующее вещество для производства препарата, рассчитанного на 300 тыс. курсов.

Стоит отметить, что пока не было получено официальное разрешение регуляторных органов на применение фавипиравира в терапии больных лихорадкой Эбола, хотя препарат признан потенциально эффективным при лечении вирусного заболевания.

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В настоящее время правительства Франции и Гвинеи планируют запустить клинические исследования эффективности Авигана в терапии лихорадки Эбола. Испытания стартуют в Гвинеи в середине ноября. В случае получения положительных результатов КИ, Fujifilm объявит о проведении более масштабных исследований.

remedium.ru