В Японии увеличат производство препарата против вируса Эбола

11:46, 28 октября 2014
Зарубежные новости
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Компания Fujifilm Holdings объявила о намерении наладить дополнительное производство противовирусного препарата Авиган (фавипиравир), разрешенного правительством Японии для лечения лихорадки Эбола

Вирус Эбола под микроскопом / © Flickr/ NIAID

The Wall Street Journal пишет, что речь идет объемах лекарства, соответствующего 300 тыс. курсов. 

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Представители японского производителя отметили, что будет выпущено 20 тыс. курсов готового препарата, а также подготовлено действующее вещество для производства препарата, рассчитанного на 300 тыс. курсов. 

Стоит отметить, что пока не было получено официальное разрешение регуляторных органов на применение фавипиравира в терапии больных лихорадкой Эбола, хотя препарат признан потенциально эффективным при лечении вирусного заболевания. 

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В настоящее время правительства Франции и Гвинеи планируют запустить клинические исследования эффективности Авигана в терапии лихорадки Эбола. Испытания стартуют в Гвинеи в середине ноября. В случае получения положительных результатов КИ, Fujifilm объявит о проведении более масштабных исследований. 

remedium.ru

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