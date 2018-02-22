АКДС и вакцина против гриппа безопасны для беременных женщин - ученые

Среди беременных в пять раз увеличен риск летального исхода гриппа и развития осложнений вирусной инфекции.

В очередной раз доказана безопасность вакцинации беременных против гриппа.

Иммунизация беременных женщин против гриппа и введение адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины (АКДС) не представляет никакой опасности. К такому заключению пришли ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет MedicalXpress.

Читайте такжеПрием мультивитаминов матери во время беременности снижает риск аутизма у ребенка - ученыеИсследователи изучили медицинские записи 400 тыс. детей, родившихся с 2004 по 2014 год, и ожидаемо не выявили различия в вероятности госпитализации или смерти в течение 6 месяцев после рождения среди детей, чьи матери прошли или не прошли вакцинацию против гриппа и прививку АКДС во время беременности.

Как рассказал один из авторов работы д-р Лакшми Сукумаран (Lakshmi Sukumaran), целью их исследования было предоставить беременным женщинам дополнительные доказательства безопасности вакцинации, чтобы они не переживали из-за воздействия вакцин на плод.

Сами ученые не сомневались в отсутствии риска иммунизации для детей, тем более прививка против гриппа и АКДС рекомендованы всем беременным женщинам, так как в этой группе в пять раз увеличен риск летального исхода гриппа и развития осложнений вирусной инфекции.