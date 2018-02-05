Украина - в списке стран с самыми высокими показателями суицидов

В Украине создадут национальную горячую линию эмоциональной поддержки.

Украина вошла в список стран с самыми высокими показателями суицидов.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Украине будет реализован проект «Линия жизни. Украина» в рамках которого будет работать национальная телефонная горячая линия для эмоциональной поддержки и предотвращения самоубийству.

В Минздраве заявили, что Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов, в то же время, наши показатели являются одними из самых высоких в Европе. Военный конфликт на Востоке страны усиливает эмоциональный кризис.

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В ведомстве проинформировали, что проект возглавил Пит Шмигель - бывший генеральный директор общественной организации «LifelineAustralia» – горячей линии, которая ежегодно оказывала эмоциональную поддержку свыше 1 млн австралийцев.

«В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам. Когда украинцы в кризисном состоянии звонить в «Линию жизни», мы хотим, чтобы они знали, что к ним отнесутся с уважением, их выслушают и услышат (к сожалению, иногда слушать и слышать – это разные вещи), поддержат, что их ситуация не является безнадежной и в дальнейшем им есть куда обратиться за помощью. Эти небольшие акты сострадания часто спасают жизнь», – сказал Шмигель.

На сегодня участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными доноськими сообществами относительно возможных форм поддержки.

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Лучшие мировые практики организации подобной горячей линии сводятся следующих элементов: работа в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год), бесплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с одним контактным номером.