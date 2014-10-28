Ссоры со своей "половинкой" провоцируют набор веса

Конфликт с избранницей, влекущий за собой историею и депрессию, может увеличить риск ожирения у взрослого мужчины. Ссоры негативно сказываются на способности организма обрабатывать пищу с высоким содержанием жиров, пишет menshealth.com.ua.

Исследователи обнаружили, что мужчины и женщины, которые любят эмоционально спорить со своей «половинкой», сожгли меньше калорий после еды, чем пары, которые реже спорили. Сокращение сожженных калорий можно перевести на полученные 6 кг в год – «небольшой» животик.

Ссорившиеся пары также имели более высокий уровень инсулина и триглицеридов (форма жира в крови), что способствует удачному оседанию жира на боках.

Ведущий исследователь Ян Кейкольд-Глейзер из Университета штата Огайо заявил, что выводы показывают, насколько важно лечить психические проблемы, а не игнорировать их.

Если уж и возникают такие ситуации в твоих отношениях с девушкой, то постарайся свести на нет подобные микроконфликты, ведь маловероятно, что лишний вес пойдёт кому-то из вас на пользу.