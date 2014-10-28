Апельсины могут навредить здоровью женщин

Британские ученые выступили со следующим заявлением: неограниченное употребление таких любимых всеми фруктов, как апельсины и лимоны может навредить костной системе человека, пишет toneto.net.

Причем первыми в группу риска входят молодые женщины, их кости более подвержены воздействию содержащихся в цитрусовых агрессивных соединений. Ряд исследований, длительностью около 22-х лет, позволил специалистам обследовать состояние здоровья порядка 78000 представительниц прекрасного пола.

Как показали наблюдения, у 778 участниц состояние костных тканей, включая зубы, за этот период заметно ухудшилось. Такое состояние их организма – результат регулярного употребления сладкой газировки.

Кроме того, исследователи обнаружили другую любопытную закономерность. У любительниц апельсинов и лимонов, как оказалось, также были проблемы с костной тканью.

Следует отметить, что подобная картина была характерна для всех женщин, употребляющих в изобилии фрукты с высоким содержанием фруктозы. А такие цитрусовые, как лимоны и апельсины ввиду своей популярности среди британок были выделены в первую очередь.

Анализ показал, что случаи воспаления костной ткани среди женщин, вводивших в свой рацион эти фрукты ежедневно, проявлялись на 41% чаще. В связи с этим ученые рекомендуют представительницам слабого пола употреблять лимоны и апельсины не более 2-3 раз в неделю. Примечательно то, что у мужчин такого эффекта не наблюдается.