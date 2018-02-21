Некоторые вирусы могут вызвать диабет - открытие

Американские ученые обнаружили четыре вируса, которые продуцируют инсулиноподобные гормоны.

Некоторые вирусы способны вызвать диабет.

Американские ученые обнаружили четыре вируса, которые продуцируют инсулиноподобные гормоны. Открытие имеет важное значение для понимания механизма развития диабета и его лечения, пишет Medical Xpress.

Читайте такжеЧто любит поджелудочная железа: результаты исследованияКаждая клетка нашего организма реагирует на гормон инсулин. Если клетки перестают воспринимать инсулин или его слишком мало, развивается диабет.

Специалисты изучили крупные базы данных, содержащие геномные последовательности вирусов. Исследователи обнаружили: четыре вируса, которые паразитируют в рыбах, содержат участки генома, кодирующие инсулиноподобные белки. Все эти гормоны оказались активны и в отношении клеток человека. Мыши, которым вводили найденные гормоны, реагировали на них так же, как на инсулин.

Обнаруженные вирусы встречаются только у рыб, но вместе с пищей могут попадать в организм человека. Сейчас ученые исследуют способность вирусов проникать через стенки человеческого кишечника. Если это так, вирусы могут быть виновны в развитии диабета. Выводы помогут фармацевтам разработать новые типы инсулина, которые будут храниться без холодильника и действовать дольше.