В США госпитализировали 5-летнего мальчика с симптомами Эболы

Пятилетний мальчик, недавно вернувшийся из Гвинеи, проходит обследование в одной из больниц Нью-Йорка из-за высокой температуры, являющейся симптомом лихорадки Эболы, сообщает ABC.

Медики больницы Белвью (Bellevue Hospital) наблюдают за состоянием здоровья пятилетнего мальчика.

На данный момент он находится в изоляции, но его еще не протестировали на выявление Эболы, сообщает городской Департамент здравоохранения.

В свою очередь, газета New York Post со ссылкой на соседей семьи заболевшего ребенка пишет, что, когда его транспортировали в больницу, его рвало и у него была зафиксирована температура 39 градусов, а прибывшие по вызову медики были одеты в специальные защитные костюмы. Как сообщили газете источники, пять членов семьи мальчика были помещены в карантин в своем доме.

До настоящего времени в США от лихорадки Эбола скончался либериец Томас Дункан, при его лечении вирусом заразилась одна из медсестер. Сейчас в Нью-Йорке на лечении от смертоносного вируса находится врач Крейг Спенсер, пробывший в Гвинее около месяца. По словам медиков, Спенсер находится в стабильном состоянии.

Самое большое количество жертв лихорадки было зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Количество погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4 тысяч 922, заразились 10 тысяч 141 человек, говорится в распространенном в субботу заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

РИА Новости