Американские биологи создали эмбрион овцы с человеческими клетками (видео)

Исследования решили завершить по этическим соображениям.

Американские биологи создали эмбрион овцы с человеческими клетками.

Биологи Стенфордского университета выростили "человеко-овцу" и на протяжении 28 дней следили за развитием химеры, пишет ТСН.

Читайте такжеБританські вчені вперше виростили людську яйцеклітину в лабораторіїЗавершить исследования решили по этическим соображениям, но деятельность в этом направлении не остановятю Ученые убеждены, что это надежда для человечества.

В будущем ученые планируют всередине животных выращивать человеческие органы.