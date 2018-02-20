Американские биологи создали эмбрион овцы с человеческими клетками (видео)
10:40, 20 февраля 2018Зарубежные новости
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Исследования решили завершить по этическим соображениям.
В будущем ученые планируют всередине животных выращивать человеческие органы / Фото: newsru.co.il
Американские биологи создали эмбрион овцы с человеческими клетками.
Биологи Стенфордского университета выростили "человеко-овцу" и на протяжении 28 дней следили за развитием химеры, пишет ТСН.
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В будущем ученые планируют всередине животных выращивать человеческие органы.
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