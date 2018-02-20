Американские биологи создали эмбрион овцы с человеческими клетками (видео)

10:40, 20 февраля 2018
Зарубежные новости
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В Японии успешно испытали таблетку, способную вылечить грипп за день / Фото: newsru.co.il

Биологи Стенфордского университета выростили "человеко-овцу" и на протяжении 28 дней следили за развитием химеры, пишет ТСН.

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Теги: #медицинские исследования#новые медицинские технологии