Падение цен на лекарства в США негативно сказалось на доходах американского дженерикового бизнеса компании.

Novartis планирует продать свой дженериковый бизнес в США.

Исполнительный директор Novartis Васант Нарасиман (Vasant Narasimhan) заявил о намерении компании выделить в отдельную структуру и продать бизнес по производству пероральных генерических препаратов в США, сообщает Reuters.

Читайте такжеNovartis много лет давал взятки греческим чиновникам за продвижение своих лекарствПадение цен на лекарства в США негативно сказалось на доходах американского дженерикового бизнеса компании, поэтому рассматривается возможность его продажи. Стоимость актива оценивается в 1,6 млрд долларов.

Речь идет только о таблетированных дженериках. Более сложные воспроизведенные препараты (инъекционные, ингаляционные и дженерики) Novartis оставит за собой.