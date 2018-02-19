Novartis планирует продать свой дженериковый бизнес в США
16:08, 19 февраля 2018Зарубежные новости
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Падение цен на лекарства в США негативно сказалось на доходах американского дженерикового бизнеса компании.
Стоимость актива производства генериков Novartis оценивается в 1,6 млрд долларов REUTERS
Novartis планирует продать свой дженериковый бизнес в США.
Исполнительный директор Novartis Васант Нарасиман (Vasant Narasimhan) заявил о намерении компании выделить в отдельную структуру и продать бизнес по производству пероральных генерических препаратов в США, сообщает Reuters.
Читайте такжеNovartis много лет давал взятки греческим чиновникам за продвижение своих лекарствПадение цен на лекарства в США негативно сказалось на доходах американского дженерикового бизнеса компании, поэтому рассматривается возможность его продажи. Стоимость актива оценивается в 1,6 млрд долларов.
Речь идет только о таблетированных дженериках. Более сложные воспроизведенные препараты (инъекционные, ингаляционные и дженерики) Novartis оставит за собой.
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