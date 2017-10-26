В Украине упростят выход генериков на фармацевтический рынок



Усовершенствование патентного законодательства должно положить конец искусственной монополии на фармацевтическом рынке и открыть путь к продаже в Украине альтернативных, более дешевых генерических лекарственных средств с одинаковым лечебным эффектом.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, на днях в Украине будут проходить тренинги от экспертов ВОЗ для национальных экспертов. 26 и 27 октября международные специалисты будут помогать украинским специалистам осваивать лучшие международные практики в реформировании сферы здравоохранения механизмами права интеллектуальной собственности.

«Грань между честным бизнесом и спекуляцией на фармакологическом рынке очень размыта. Одним из методов спекуляций – есть злоупотребление патентами на лекарственные препараты и изделия. В украинском законодательстве сегодня есть возможность искусственного продления патентов, за использование недобросовестных практик регистрации, так называемых “вечнозеленых патентов”. И когда в Европе уже конкурируют несколько генериков совместно с оригинальным препаратом, в Украине они до сих пор остаются нелегальными. Это приводит к искусственной монополии. Когда альтернативы препарату нет – его цена может быть в десятки раз выше, чем цена на препараты с идентичным лечебным эффектом», – отметил заместитель министра охраны здоровья Роман Илык.

«Вечнозеленый патент» – это когда один и тот же препарат получает несколько патентов на различные формы своего действующего вещества. К сожалению, в Украине это довольно распространенное явление.

По четкому убеждению экспертов, эту ситуацию срочно нужно изменить реформой патентного законодательства – гармонизировать патентное законодательство Украины с Европейской патентной конвенцией и лучшими европейскими практиками правоприменения. Это позволит установить справедливый баланс между интересами патентообладателей и прав граждан Украины на доступ к эффективным лекарственным средствам.

Фундамент изменений уже заложен. Основополагающий нормативный документ – проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны изобретений и полезных моделей» сейчас находится на стадии общественного обсуждения (опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины). После его принятия будут разрабатываться подзаконные нормативно-правовые акты, которые урегулируют украинское патентное законодательство со стандартами ЕС.