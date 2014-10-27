В масках для волос содержатся канцерогены
10:00, 27 октября 2014Зарубежные новости
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Фото: newsru.co.il
Министерство здравоохранения Израиля предупреждает, что в некоторых видах масок, применяемых в парикмахерский салонах для выпрямления волос, содержится формалин, который является опасным канцерогеном.
При нагревании формалин выделяет ядовитые пары, что увеличивает риск для здоровья.
Минздрав Израиля обратился как к парикмахерам, так и к их клиентам, с призывом использовать только те материалы, которые были одобрены минздравом, и проверять, что их не смешивают с другими веществами.
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