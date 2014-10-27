В США одна из заболевших Эболой медсестер выздоровела
08:34, 27 октября 2014Зарубежные новости
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REUTERS
Одна из двух медсестер из больницы в Далласе, заразившихся вирусом Эбола, полностью выздоровела.
Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на больницу в штате Мэриленд, где женщина проходила лечение.
Отмечается, что у Нины Фам диагностировали вирус Эбола 12 октября. Спустя несколько дней такой же диагноз поставили ее коллеге Эмбер Винсон, которая сейчас остается в больнице.
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Фам в настоящее время проходит процедуру выписки из больницы.
Фам и Винсон оказывали помощь либерийцу Полу Томасу Данкану, скончавшемуся в Далласе 8 октября. Признаки заболевания у него появились по прибытии в Техас.
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