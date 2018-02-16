Диетологи рассказали, чем вредны монодиеты
11:23, 16 февраля 2018Зарубежные новости
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Монодиеты забирают 17 лет жизни.
Питаться нужно сбалансировано для хорошего настроения и здоровья / cancerresearchuk.org
Израильские диетологи обнаружили, что монодиеты могут вредить, а невкусная еда негативно влияет на настроение.
Она может вызывать депрессивное состояние и апатию, пишет ТСН.
Ученые предполагают, что невкусная еда также может вызывать расстройства нервной системы и быть причиной усталости.
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В отдельную группу выделяют женщин, придерживающихся монодиеты.
В результате такого метода похудения, организм остается без полезных веществ, которые есть в сбалансированном рационе.
По мнению ученых, такие диеты могут укорачивать жизнь на 17 лет.
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